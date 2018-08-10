匯兌收益回沖 友輝Q2轉盈 創近10季新高 單季EPS 0.88元

新台幣兌美元匯價回貶，匯兌收益挹注下，友輝 (4933) 第二季稅後淨利 6780 萬元，匯兌收益挹注約 4000 萬元，單季順利轉虧為盈，創下近十季新高，每股稅後盈餘 0.88 元，上半年稅後淨利 6295 萬元，每股稅後盈餘 0.82 元。大陸複合光學膜廠崛起，引發價格戰，近年來增亮膜、偏光板等面板零組件營運陷入價格，不堪價格競爭，嘉威 (3557) 退出供應鏈，緩和國內供應競爭態勢，友輝第二季合併營收 6.36 億元，季增 10.2%，單季毛利率 16.08%，較前一季成長 2.51 個百分點，營益率 4.26%，較前一季成長 2.18 個百分點。



友輝複合光學膜月產能達 500 萬平方米，其主要供應以 TV 大尺寸為主，營收比重達 60-65%，中尺寸產品約二成，其餘小尺寸，為了改善獲利，積極發展利潤較佳中小尺寸產品，包括小尺寸上增複合膜、車載複合材料。