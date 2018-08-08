動力Q2雙率雙降 業外挹注上半年獲利創高

電競顯示卡散熱風扇廠動力 - KY(6591-TW) 今 (8) 日公布第二季財報，雖毛利率、營益率呈現「雙降」，但在業外匯損回沖下，單季稅後純益 2300 萬元，季減 48.6%、年增 1 倍；每股純益 0.97 元；累計上半年稅後純益 5720 萬元，年增 171%；每股純益 2.41 元，其中上半年營收與獲利創下歷史同期新高。

動力第二季營收 2.88 億元，季減 31.42%、年增 12.66%，毛利率 17.34%，季減 9.44%、年減 6.36 個百分點；營益率 0.78%，季減 16.23 個百分點、年減 8.85 個百分點；稅後純益 2300 萬元，季減 48.6%、年增 1 倍；每股純益 0.97 元。

動力上半年營收 7.08 億元，年增 51%，毛利率 22.94%，年減 2.43 個百分點；營益率 10.41%，年減 0.39 個百分點；稅後純益 5720 萬元，年增 171%；每股純益 2.41 元，營收獲利創下歷年同期新高。

動力上半年營運創高，主要因中高階電競用散熱產品出貨量持續提升，以及中國缺工問題緩解；此外上半年美元升值 2.35％，業外匯兌損失回沖利益 1184 萬元，推升獲利表現。

動力上半年電競用風扇出貨量年增 4 成，電競相關產品占整體營收比重較去年同期略為提升至 8 成。