【倫元投顧】先求穩、再求勝

◆盤勢分析

美股昨 (週一) 晚開低走高，美中貿易戰的影響看來逐漸淡化了，這部分可從陸股強勁反彈得知，台股雖然表現較弱，但 MLCC 二哥 2492 華新科在公布 7 月營收創新高、單月每股獲利 5.65 元之後，終於出現止跌訊號，並帶動該族群回穩。

雖然該族群有基本面當後盾，但整個族群只有 MLCC 值得關注，因為其競爭能力強過晶片電阻及鋁質電容，其他次族群必須面臨大陸擴產的憂慮；而被動元件止跌則 MOSFET、矽晶圓等漲價題材股就有了投機力，但反觀昨日強勢的蘋果派就休息了，主要是是大盤成交量不足，無法讓所有類股雨露均霑。

成交量不足的原因主要還是貿易戰衝擊，誰也不知川普普何時會再度放話，資本市場最怕不確定因素，川普絕對是一顆不定時炸彈，尤其是美國即將面臨期中選舉 (11 月 6 日)，川普為了選票不排除會有不妥當發言。

不過，多頭本來就不是在晴空萬里下進行的，股市諺語︰越到底部越恐慌、越近頭部越瘋狂，被動元件在 6 月份的瘋狂造成該族群中期大回檔；換言之，台股目前處在戰戰兢兢結構中，此時不至於立即反轉，但因量能不足也不易上攻，研判係以 11000 點為軸心、上下波動，進入整理格局。

楊天迪 分析師

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