生技股后大江勁揚7% 填權息之路已過半 權證強力吸金

生技股后大江 (8436-TW) 今 (6) 日進行除權息交易，除權息前股價收在 614 元，今日開盤參考價 532 元，在買盤推升下，盤中最高來到 576 元，大漲逾 7%，填權息之路也已走過一半；大江相關權證也強力吸金，甫開盤一小時，相關權證成交金額就近 8 億元一度居冠。

大江今日進行除權息，每股配發 2.69 元現金股利、1.49 元股票股利，合計配發 4.18 元股利，配發金額創近年最佳。

大江上半年稅後純益約 5.57 億元，年增 95%，EPS 達 5.58 元，由於與大陸綠地商業集團簽署戰略合作協定，首筆即獲 5 億元保健大單，法人看好大江下半年獲利表現將優於上半年，因此上修全年 EPS 估值，從 12 元調高至 14 元，帶動大江上周五股價衝破 600 元大關，在除權息前夕，以 614 元歷史新天價作收，也另除權息行情備受期待。

大江 7 月營收也亮眼，達 7.12 億元，創歷史新高，較去年同期成長近倍，成長率達 99.6%，月增率則達 14.44%，累計前 7 月營收 36.14 億元，較去年同期 21.22 億元相較，成長逾 7 成。大江營運亮麗，主要受中國大陸直銷、微商型客戶訂單暢旺的貢獻，加上歐洲面膜品牌大客戶拉貨所帶動。

若投資人看好大江後市，有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價內外 15% 的標的，例如：大江元富 82 購 01 (737974-TW)、大江中信 81 購 01 (738030-TW)、大江第一 81 購 01 (738410-TW) 等。