熱門股─看好ESL銷售動能 外資喊買 元太短線股價漲逾3成

元太 (8069-TW) 第 2 季營收 36.13 億元，季增 24.67%，外資看好電子貨架標籤 (Electronic Shelf Label，ESL) 未來 3 年銷售年複合成長率逾 4 成，預估今年每股純益 2.2 元，首度將元太納入追蹤個股，給予買進評等，目標價上看 51 元；元太近期股價走揚，統計從先前低點反彈漲幅逾 3 成，周線連 3 紅，周五收 40.05 元，下跌 1.59%。

元太先前受電子書閱讀器新舊機種轉換影響，衝擊出貨表現，但 6 月營收衝高，單月營收 17.03 億元，月增 66.96％，年增 39.52%，累計上半年營收 65.09 億元，年減 5.77%。法人看好下半年進入傳統旺季，可望推升營收成長，全年營收成長可期。

外資指出，元太 eReader(電子書閱讀器) 營收逾 7 成，為主要營收，另外，ESL 約 25%，eNote 約 2%，看好 ESL 是未來幾年重要成長動能，主要客戶包括 SES-imagotag、Pricer、Hanshow、Displa Data、Solum 等，預估今年起到 2020 年，市場年複合成長率逾 4 成。

外資預估元太 2018-2020 每股純益年複合成長率 24%，毛利率分別為 41.8%、43.3% 及 44.3%，營業利益率分別為 4.4%、8.4% 及 11.6%，決定給予買進評等，目標價 51 元。

元太股價在 7/6 一度下探至 30.5 元，統計近期漲幅逾 3 成，周線連 3 紅，周五下跌，但仍守在 40 元以上價位，值得觀察的是，周五外資再轉賣，單日賣超 1580 張，自營商也是賣超 493 張，僅投信小買 118 張，三大法人合計賣超 1955 張。