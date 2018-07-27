中國藝術金融(01572-HK)控股股東與中泰貸款協議

中國藝術金融(01572-HK)公布，持該公司62.25%股權的漢信投資將根據認購協議，向中泰投資發行之本金總額最多2.5億港元於2019年到期之可換股票據之10%，有關可換股票據可在支付一筆額外手續費後根據可換股票據之條款及條件延長一年期限；可換股票據可以每股0.73元，認購中國藝術金融2739.7萬股。若中泰投資執行上市公司股份押記，持股約3.42億股。

上述協議是基於建議貸款合共2.5億元另加利息2500萬元(扣除換股票據金額合共2000萬元)除以0.81港元(即一股股份於截至本公佈日期前一個交易日止連續五個交易日之平均收市價)等於約3.148億股份另加行使換股權後將予轉換之2739.7萬股。

該公司於向漢信投資作出查詢後，董事獲悉，漢信投資擬將發行可換股票據所得款項用於以下用途：償還漢信投資之現有債務；收購徐悲鴻、傅抱石及吳冠中等當代中國藝術家之珍貴藝術品用於投資；及作未來投資用途。為進行建議交易事項及上述計劃，漢信投資已要求該公司不執行承諾。董事獲悉，漢信投資將考慮委任該集團安排拍賣上文所述將收購之藝術品。於本公佈日期，漢信投資與該集團尚未就此類潛在安排進行討論。

公布提到，如中國法律顧問告知，自招股章程刊發以來，外國投資法草案及影響該集團營運之其他中國法規(包括典當管理辦法、互聯網文化暫行規定及互聯網管理辦法)概無出現任何重大變動。因此，該集團之藝術品及資產典當業務以及藝術品及資產拍賣業務仍須遵守招股章程所披露之外商投資禁制或限制及其他中國法規。

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