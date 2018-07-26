金沙中國(01928-HK)中期利潤同比增44.4%至9.79億美元

金沙中國(01928-HK)公佈，截至2018年6月30日止6個月，集團收益淨額為42.65億美元，同比增長17.3%；經調整物業EBITDA為15.4億美元，同比增長25.4%；公司權益持有人應佔期間利潤為9.79億美元，同比增長44.4%；每股基本盈利12.11美仙，不派息。

公告稱，大多數業務類别的收益淨額均有所增加，主要受到訪人次的增加及澳門博彩市場的重要增長所帶動。集團於澳門的到訪人次持續領先市場，著力推動高利潤的中場博彩業務，同時為貴賓及高端客戶提供豪華休閑設施及頂級服務。

2018年上半年，公司的娛樂場收益淨額為33.8億美元，同比增加19.7%。該增加乃主要由於澳門威尼斯人收益淨額增加2.59億美元及金沙城中心收益淨額增加1.29億美元所緻。

客房收益為3.57億美元，同比增加20.2%。該增加乃主要受對金沙城中心及澳門威尼斯人的需求增強所帶動。於截至2018年6月30日止6個月，澳門巴黎人的可用客房較截至2017年6月30日止6個月減少約18%，該減少乃由於合併及改裝標準客房為套房的建設工程所緻。

購物中心收益為2.33億美元，較截至2017年6月30日止6個月的2.35億美元保持相對穩定。

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