復星傳收購比利時最大保險公司Ageas 股價開盤漲1.37%

《彭博》引述消息指，復星國際 (0656-HK) 計劃全面或部份收購比利時最大人壽保險公司富傑保險 (Ageas)，同時探討其他方案，包括分拆 Ageas 或僅增持股份。

消息刺激 Ageas 股價連日上升，最新市值逼近 93 億歐元 (約港幣 853 億元)，截至美東時間週三 (25 日)，Ageas 報 45.07 歐元，或 + 3.23%。

Ageas 為比利時最大的人壽保險商和第二大非壽險公司，復星現持有 Ageas 3% 股權，中國平安 (2318-HK) 為 Ageas 最大股東，持股約 5%。

Ageas 除了歐洲業務外，亦有在中國、馬來西亞、印度、泰國、菲律賓、寮國、柬埔寨、新加坡和越南銷售產品，Ageas 也是少數與平保合資的合夥人。

耀才證券研究部總監植耀輝表示，以 Ageas 市值逾港幣 800 億元，料復星進行全購的機會不大，加上 Ageas 的股權分散，料復星有機會向個別股東入手。

他指出，消息未有刺激復星股價出現明顯增幅，認為市場對這次潛在收購的看法傾向中性。復星國際昨收報港幣 14.64 元，漲 1.67%，成交額港幣 1.18 億元；今 (26) 日開盤跳漲 1.37%，報港幣 14.84 元，截至發稿，報港幣 14.78 元，上漲 0.956%。

圖：新浪財經

事實上，復星在保險領域的佈局已 10 年有餘。2007 年，復星斥資 4.69 億元收購永安產險 14.6% 股份，開始涉足保險業。2017 年，復星聯合健康保險獲批開業。至此，複星已有復星葡萄牙保險、永安產險、復星保德信人壽、鼎睿再保險、AmeriTrust、復星聯合健康保險等保險公司。

保險及金融對復星的貢獻不言而喻。2017 年，復星國際「富足板塊」下的保險及金融項收入人民幣 279.7 億元，相比於 2016 年的人民幣 279.55 億元，年增 0.1%；歸屬于母公司股東的淨利潤人民幣 39.03 億元，相較於 2016 年的人民幣 24.4 億元，年增 59.9%。

復星日前宣布收購多間海外企業，包括法國時裝品牌 Lanvin 及巴西機構經紀及財富管理公司 Guide Investimentos 等。

7 月初，復星公布建議分拆全資附屬公司復星旅文主板上市，並獲得港交所的批准繼續進行建議分拆，復星旅文目前營運地中海俱樂部、開發及營運三亞亞特蘭蒂斯及其他酒店業務。