【華冠投顧】台股近期籌碼沉澱、有利後續多方走勢

鍾騏遠 分析師

一分鐘盤勢掃描：

#熱門股追蹤

2327 國 巨：個股目前季線上揚，股價跌深反彈

近期反彈量能高於均量，後續是否站回季線

將成為後續強弱的觀察重點，留意季線仰角變化即可

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2492 華新科：股價經整理之後，在季線附近出現反轉 K 型

由於個股的融資比率低，籌碼集中，後續股價有機會走強

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2454 聯發科：由於美國高通低價搶貨，影響公司後續營收

由於股價已呈現破底的線型，後續仍要看何時出現止跌點

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2377 微 星：個股經橫向整理一個月後，今出現價量齊揚

由於電競需求大幅度成長，加上下半年 NVIDIA 新品上市

有利後續營收動能轉強，若後續量能維持，將出現多方趨勢

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3630 新鉅科：因先前與丘鈦科技合作，近期陸手機廠營收增

公司受惠訂單回升，季營收增加近一倍，今天帶量攻漲停

後續仍需觀察量能變化，價漲量增才是長多的根本

#台股盤勢分析：

大盤今天進一步拉抬向上，量能也逐漸升溫

近幾日大盤雖橫向整理，但量能持續高於均量之上

顯見後續台股有機會走向多方的格局

而櫃買指數在昨天下殺之後，今天帶量向上

這代表內資昨天進行最後清籌碼的動作

由於被動元件產業趨勢不變，股價經整理之後

浮額大幅度減少，有利股價後續上攻

若月財報表現不錯，則整體族群仍有向上的可能

依照半年線扣抵的推算，八月之後盤勢轉強

若中美貿易衝擊減緩，台股不排除有創高的可能

今天盤面除了被動元件龍頭股國巨、華新科續強外

資金也流向鋼鐵、電競以及生技族群

電競以微星、技嘉最為顯眼，股價攻高幾近漲停

而鋼鐵則是由中鋼帶領向上，雖目前年線走平

但今天的量能進一步放大，後續有機會帶動族群向上

光學股方面則是由新鉅科帶領，反應中國手機營收表現

加上丘鈦科技接獲大單，後續股價將有機會表現。

※以上內容由華冠投顧鍾騏遠分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。