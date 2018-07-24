三大整車央企聯手進入共享出行市場

近日，中國一汽、東風汽車和長安汽車三大整車央企正式簽署協議書，確定整合三方優勢資源，合資組建T3出行服務公司。三大央企合作推進共享出行業務發展，共享出行再次成為各界關註焦點。

作為未來出行服務的發展方向，共享出行市場一直是各方關註的焦點。各大中外汽車企業以及眾多新興創業企業紛紛進入這一市場。此次三大汽車央企聯手進入，必將給共享出行市場帶來變革。

除出行服務外，三方還將共同探索汽車產業新生態等新商業模式以及智慧城市、智慧交通建設。未來，三方希望從服務客戶向經營客戶轉型;從經營產品向經營品牌轉型;從傳統產品向智能化、新能源產品轉型;從提供產品向服務產品出行解決方案轉型。

據相關機構預測，中國汽車共享出行市場需求旺盛，市場潛力巨大。2018年汽車共享出行潛在市場容量有望達1.8萬億元。

在中國一汽、東風汽車和長安汽車宣佈成立共享出行合資企業之前，奔馳和寶馬這兩個全球最大的豪華汽車品牌，也是競爭最為激烈的兩個對手也宣佈將組建一家各佔50%的股權合資公司，主要從事共享出行、打車、充電、泊車應用等業務。

專家表示，共享出行對於傳統車企來說是一次轉型發展的機遇。加強合作有助於車企共同面對復雜多變的市場環境，增強市場競爭力。

來源： 經濟參考報

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