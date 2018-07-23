中國證監會高層透露股指期貨交易即將恢復常態

據兩位期貨業消息人士透露，中國證監會副主席方星海週一上午在一期貨公司高層内部培訓會上表示，股指期貨的交易即將恢復常態。

他們併稱，在該培訓會議上還透出一些監管新動向，例如期貨公司境外子公司的受理將會形成統一辦法;研究推出兩年期國債期貨品種，將引進商業銀行進場交易等。

對於外媒的詢問，證監會尚未回復;中國金融期貨交易所則暫時未能聯係到發表評論。

早盤尾段，期貨股中國中期 000996.SZ 突然封住漲停，報10.13元，漲0.92元。

2015年在中國出現"股災"期間，中國金融期貨交易所採取一係列嚴格管控措施，包括限製單個客戶每日開倉數量，提高交易保證金等。去年中金所先後兩次對期指交易安排進行調整，適度放寬了相關管控措施，例如將股指期貨日内過度交易行為的監管標準從原先的10手調整為20手，但是期指市場流動性狀況仍沒有很大改觀。

全國政協委員、中央財經大學金融學院教授賀強在今年兩會期間曾提交提案建議，在合理控製股指期貨市場過度投機的前提下，對股指期貨限製性措施繼續進行穩妥、有序的放松;完善股指期貨交易機製，將成熟市場場外協商交易方式引入股指期貨市場，更好地滿足機構投資者風險管理的需要。

來源：路透

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