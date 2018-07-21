騰訊(00700-HK)ADR升了 內銀內險股齊揚

美股收市微跌，港股ADR指數收報28399點，升174點，升0.62%。
騰訊控股(00700-HK)ADR收報378.37元，較港收市升1.77元；匯豐控股(00005-HK)ADR收報74.39元，較港收市升1.19元；港交所(00388-HK)ADR收報235.22元，較港收市1.02元。
內銀內險股齊揚，建設銀行(00939-HK)收報6.89元，較港收市升0.03元；工商銀行(01398-HK)收報5.59元，較港收市升0.03元。中人壽(02628-HK)ADR收報20.02元，較港收市升0.04元。
油價上升，油股升，中海油(00883-HK)ADR收報12.42元，較港收市升0.08元；中石油(00857-HK)ADR收報5.66元，較港收市升0.02元；中石化(00386-HK)收報7.21元，較港收市升0.06元。
至於電訊股，中移動(00941-HK)ADR收報69元，較港收市升0.5元；聯通(00762-HK)ADR收報9.5元，較港收市升0.14元；中電信(00728-HK)ADR收報3.63元，較港收市升0.03元。
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