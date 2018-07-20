香港24萬億港元財富管理資產 66%來自海外投資者

香港證監會發表年度資產及財富管理活動調查結果，截至2017年12月底，香港資產及財富管理業務的資產總值24.27萬億港元。

今年調查的範圍擴大至涵蓋私人銀行及私人財富管理客戶的賬戶。

調查顯示，海外投資者持續成為資產及財富管理業務的主要資金來源，佔相關業務的66%；持牌法團及註冊機構經營的資產管理及基金顧問業務增長23%至17.51萬億港元。

在私人銀行及私人財富管理業務所管理的資產，總值7.81萬億元，其中52%投資內地及香港。在香港註冊成立的證監會認可基金數目增加7%至755隻，資產淨值亦增加30%至1.24萬億港元。

證監會為推動資產管理業務的發展，正積極研究多項措施，當中包括正就基金互認安排進行磋商，而新的開放式基金型公司的法律框架將於本月30日起實施。

此外，加強資產管理業規管及銷售時的透明度的措施，將於今年11月及8月開始實施，而網上分銷及投資諮詢平台的新指引將會在明年4月生效。

證監會行政總裁歐達禮表示，調查結果引證香港的資產及財富管理業持續增長，並全面反映政府將香港進一步發展為全方位服務的資產管理中心及基金首選註冊地的決心。

來源:信報

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