軟銀旗下願景基金尋求向商湯科技投資約10億美元

北京時間7月20日下午消息，據彭博社報道，知情人士透露，軟銀旗下願景基金計劃向商湯科技投資近10億美元，入股這家全球估值最高人工智能創業公司。

知情人士表示，願景基金和SenseTime仍在完善交易條款，最終的細節可能仍會調整。商湯科技今年已經宣佈了兩次融資，總額超過12億美元。

商湯科技創立至今約4年時間，專門開發大規模人臉和圖片識别係統，可以應用於中國規模龐大的監控係統。中國希望在2030年成為人工智能領域的領導者，併因此湧現出大批本土創業公司，商湯科技便是其中之一。

軟銀已經將中國作為願景基金的主要投資目標之一。這個體量接近1000億美元的基金已經成為全球最大的科技投資者。他們在機器人、網約車、電子商務和半導體等行業支持了大批企業。該基金已經入股了滴滴出行和眾安保險。

商湯科技符合軟銀創始人孫正義的願景，他希望投資於人工智能和數據主導的未來世界。其公司已經花費320億美元收購英國芯片設計商ARM，孫正義認為這將成為人工智能發展的關鍵。

商湯科技拒絕對此置評。願景基金尚未作出回應。

在軟銀之前，高通也在去年入股商湯科技，阿里巴巴和淡馬錫控股今年4月也參與商湯科技6億美元的一輪融資。

來源：新浪科技

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