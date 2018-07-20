【統一證券】盤前分析－台積電法說展望正向、擇優布局業績題材

◆盤勢分析

昨日雖市場觀望氣氛較濃，使台股未能成功挑戰半年線關卡，但近期在美股企業第二季財報樂觀看待、以及台積電第三季財測優於市場預期下，仍可望帶動台股後勢盤堅走揚。對於台股後市行情，分析如下：

第一、國際股市部分。川普首席經濟顧問 Kudlow 於 CNBC 發表公開談話表示，美國再兩個季度後經濟成長率可望由 3% 攀升至 4% 的水準，且將考慮出台進一步的減稅政策；另外，近期美國多家大型企業將公布財報，多數皆為正向預期，且在總經數據延續成長趨勢、刺激經濟措施陸續出台下，可望為美股接續創高行情帶來強力支撐。

第二、台積電於昨日的法說會中指出，第三季合併營收預估為 84.5~85.5 億美元，約季增 7.6%~8.9%，資本支出下修至 100~105 億美元；上述財測符合市場預期，毛利率維持 48%~50% 之水準，顯現已逐步擺脫第二季的低迷態勢，且 7 奈米製程技術的新產品需求提升，Q4 營收占比將拉高至 20%，可望使台積電買盤回籠，帶領台股走勢止穩向上。

第三、技術面觀察。昨日加權指數在市場觀望氣氛影響下，盤勢震盪未能站穩半年線關卡，顯現上檔壓力仍需時間消化；但外資期貨連續站於多方，量能維持健康，盤堅整理後有望持續上攻。

第四、昨日盤面觀察。矽晶圓族群因營收前景亮麗熱度回溫，環球晶、中美晶、合晶股價均表現強勢；昇陽半導體隨晶圓薄化需求續增及擴產效應顯現，下半年業績展望樂觀，帶動股價強勢漲停作收。