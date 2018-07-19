【豐銀投顧】台積電法說將成台股核彈？

之前筆者已說過，台積的法說會肯定不會好，這是可以預期到的，而從今天台積電的法說會來看，公告第 2 季財報，稅後純益為 722.9 億元，季減 19.5%，年增 9.1%，每股純益為 2.79 元，創下近 4 季低點，略優於法人預期，上半年純益為 1620.75 億元，年增 5.3%，每股純益為 6.25 元。第 2 季毛利率 47.8%，符合法說預期的 47-49% 區間，季減 2.5 個百分點，年減 3 個百分點，營益率 36.2%，也符合法說預估 35-37% 區間，季減 2.8 個百分點，年減 2.7 個百分點，純益為 722.9 億元，季減 19.5%，年增 9.1%，每股純益為 2.79 元，低於第 1 季 3.46 元，但優於去年同期 2.56 元。那麼展望呢？

原先預期，若以美金計價，今年營收可望年增一成。全年營收年增率下修為高個位數百分比。主要原因虛擬貨幣用挖礦 ASIC 晶片需求疲弱，由此可見，台積電的後勢可能仍然不看好，但股價會真的因此大跌而拖累台股嗎？筆者要提醒大家，台積電根本就已經走弱大半年了，從今年 1 月 23 日至今，已經接近半年的時間做股價整理，此時再來一個利空，且震撼度未必有第一次大，真的會造成台股再一次嚴重的重挫嗎？筆者認為可能性雖然還是有，但相對機率已經小很多。重點是這一次的蘋果新機價格刻意調降，將有助於銷售量，如此一來台積電極有可能利空不如想像中嚴重而利空出盡。

短線上，投資人不必猜測到底會怎麼走，暫時空手觀望即可。但就長線而言，筆者認為台積電的利空應該不如想像中嚴重，近期的操作也不應該擺在權值股或期貨身上，而應擺在個股的操作上。



豐銀投顧 李世新 分析師