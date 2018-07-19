工信部：上半年電信業務收入增長4.1% 4G用戶突破11億

工信部今日公佈2018年上半年通信業經濟運行情況，數據顯示，2018年上半年，電信業務收入累計完成6720億元，同比增長4.1%，增速較1-5月下滑0.1個百分點;電信業務總量完成25570億元，同比增長132.7%，增速逐月提升，6月當月增速達147.4%。

4G用戶數突破11億，移動寬帶用戶佔比達83.2%。不限量套餐服務刺激移動電話用戶繼續保持較快增長。截至6月末，三家基礎電信企業的移動電話用戶總數達15.1億戶，同比增長10.6%，上半年淨增9229萬戶。其中，移動寬帶用戶(即3G和4G用戶)總數達12.6億戶，佔移動電話用戶的83.2%;4G用戶總數達到11.1億戶，佔移動電話用戶的73.5%。

6月份戶均移動互聯網接入流量(DOU)超4GB。上半年移動互聯網累計流量達266億GB，同比增長199.6%;其中通過手機上網的流量達到262億GB，同比增長214.7%，佔移動互聯網總流量的98.3%。6月當月DOU(戶均移動互聯網接入流量)達到4.24GB，同比增長172.8%。固定互聯網使用量保持快速增長，上半年固定互聯網寬帶接入流量同比增長44.8%。

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)