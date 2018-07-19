【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

台股受到市場觀望台積電法說會及亞股震盪偏弱，加上金融及被動元件族群走勢偏弱影響下，導致台股呈現小幅度下跌，終場台股下跌 7.08 點，跌幅 0.07%；今日關注焦點為台積電法說會，目前法說會如市場預期下修營運展望，需留意在台積電下修營運展望下，是否對台指夜盤行情造成衝擊。

《國際金融市場焦點分析》

日圓保持弱勢，加上隔夜美股收高，日經指數早盤在能源、礦業和晶片設備股帶動下開高後震盪走高，不過指數在接近前波高點處未能獲得買盤推升，下午盤回吐早場漲幅，收盤小幅下跌；今日早盤在鋼鐵股及金融權重表現強勢下，上証指數一度收復 2800 並嘗試站上月線，A50 期貨也一度上漲超過百點，不過買盤始終不繼，指數迅速壓回，滬指遭遇連五黑，A50 在金融撐腰下維持小漲。

《國際商品市場焦點分析》

美國 EIA 原油庫存最新數據上升至 4.111 億桶，因上週原油庫存意外增加 580 萬桶，比市場預期的減少 362 萬桶高出不少，9 月 WTI 期貨一度下挫逾 1%，不過汽油庫存大減 320 萬桶，市場臆測需求回溫，油價獲得支撐後大幅反彈，收盤上漲超過 1%；美國中西部部分地區天氣乾熱，對正在授粉期的黃豆構成威脅，最新作物品質出現下滑，引發空頭回補，期貨價格因此再度收漲。

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