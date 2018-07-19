中國東方集團(00581-HK)自願性公告唐山限產情況

中國東方集團(00581-HK)公布，根據中華人民共和國唐山市政府發佈之《關於開展 SO2、NO2、CO 污染減排攻堅行動的通知》，唐山市於2018年7月20日至2018年8月31日期間在全市開展SO2(二氧化硫)、NO2(二氧 化氮)、CO(一氧化碳)的污染減排攻堅行動，明確減排攻堅任務目標，對各縣(市)區三種氣體濃度降低值進行核算，以改善空氣品質。

按唐山市遷西縣政府日期為2018年7月16日的通知的具體要求，該集團之附屬公司，河北津西鋼鐵集團股份有限公司及河北津西鋼鐵集團特鋼有限公司將於2018年7月20日至2018年8月31日期間，須要限制其整體高爐煉鐵產能 20%及燒結工序產能42%。

該集團內部已提前制定合理的優化組織方案，確保將影響減至最低，使該集團生產經營穩定、有序推進，並為保障空氣品質改善做出積極貢獻。津西鋼鐵及津西特鋼均是於中華人民共和國註冊成立的有限公司，且同為該公司間接擁有97.6%權益之附屬公司。津西鋼鐵、津西特鋼及該集團主要從事製造及銷售鋼鐵產品。津西鋼鐵及津西特鋼分別於唐山市遷西縣擁有約850萬及250萬噸的鋼鐵年產能。此外，津西鋼鐵及該集團亦主要從事及鋼鐵產品及鐵礦石貿易及房地產業務。

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