【大行報告】景順：2018年中國GDP增長6.7%

景順（Invesco）首席經濟師祈連活（John Greenwood）發表最新季度報告:

整體展望

- 經濟周期一向是推動資產價格的主要動力。目前美國已經歷了長達108個月的經濟周期擴張，意味着當聯儲局完成利率正常化，股票及房地產市場將一步上漲。

- 美國通脹率已於今年5月重回2%水平，即聯儲局無需遏抑信貸或貨幣的過度增長，有利經濟周期在未來數年繼續擴張。

- 隨着實際國內生產總值緩緩上揚、通脹率低企加上經濟周期擴張，帶動環球貿易溫和增長，並惠及已發展及新興經濟體。

地區分析

- 展望2018年，預期中國實際國內生產總值增長的官方數字為6.7%。由於貨幣增長放緩及人民幣稍微走弱，預測消費物價通脹平均為1.6%。南韓、台灣及香港將錄得近3%的實際國內生產總值增長，東盟經濟體的增長率更將高達5.1%。

- 美國方面，貨幣及信貸平穩增長，將限制通脹的上行風險，並限制市場利率及債券孳息率。預計2018年美國實際國內生產總值增長將為2.5%，消費物價通脹平均為2.6%。

- 2018年歐元區的實際國內生產總值增長料將為2.1%。由於M3貨幣供應增長不足，整體消費物價通脹將為1.3%，仍然低於2%的通脹目標。

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