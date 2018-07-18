新華社：中國經濟深練内功 穩健發展

不論是經濟發展基本面，還是市場、企業運行態勢都表明，中國經濟仍具備較大韌性和動力，穩中向好的勢頭沒有變。未來中國經濟仍將深練内功，穩健發展。

數據顯示，今年上半年，國内生產總值同比增長6.8%，折射中國經濟韌勁十足;消費對經濟增長貢獻率達到78.5%，基礎性作用進一步增強;外貿順差收窄26.7%，呈現有序轉換提質增效態勢;製造業投資同比增長6.8%，實體經濟保持強勁增長勢頭;服務業同比增長8.0%，經濟增長壓艙石作用繼續鞏固;日均新設企業1.81萬戶，營商環境和創新環境進一步優化。

國家統計局新聞發言人毛盛勇以“異常復雜嚴峻”描述上半年國内外環境。在此背景下，中國經濟延續了總體平穩、穩中向好發展態勢，尤顯可貴。這一成績的取得正是改革開放40年特别是黨的十八大以來，中國經濟苦練内功的結果。

持續的改革開放讓中國經濟實現了歷史性跨越。龐大的經濟體量、多元的增長動力、完備的產業體係以及充滿活力的國内市場都賦予了中國經濟良好的韌性和回旋餘地。

近年來，供給側結構性改革、創新驅動激發了經濟内在動力和潛力。在這一過程中，經濟結構發生重大變革，應對復雜局勢的能力得到提高。記者近日在長三角調研發現，不論是開拓内需市場，還是深耕製造、做大“生態圈”，不少企業適時調整，加大創新，於風雲變幻的全球市場中努力“站穩”一席之地。

當前，全球經濟復蘇正面臨復雜多變的不確定性，對我國經濟結構調整和產業升級提出更多挑戰，也蘊含了更多機遇。環境越復雜，中國經濟越需保持定力，深練内功，堅持高質量發展、深耕實體經濟、務實推進相關改革、堅持創新引領。我們有信心、有能力、有條件實現經濟持續健康發展。

來源：新華社

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