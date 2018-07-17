雙11＋新業務上線 富邦媒H2多箭齊發 力拼海內外業績齊漲

富邦媒 (8454) 上半年營收站上同期新高，年增三成，但總經理林啟峰也坦言，6 月下旬受到軍公教年金改革影響，營收成長雖然沒有明顯下滑，但是在促銷、打折「殺很深」，有明顯感覺消費景氣受到波動。而展望下半年，他則表示，年改的影響可能會持續 1-2 個月，但整體而言，第四季為消費旺季，再加上雙 11 的助攻，今年下半年業績還是會優於去年同期及上半年表現。談到海外佈局，林啟峰說：「台灣市場太小，不得不往外走。」但對於東南亞市場，他則認為，大家都有機會，但是皆沒有把握，目前也在調整東南亞的市場模式，以往是電視購物為主，現在則調整為網路，加上電視購物短打加持，由於目前直播方便、成本又低，因此未來不會建 24 小時購物台，目前也與馬來西亞團隊洽談中，希望持續插旗東南亞市場。



林啟峰也提到，由於目前二手車業務成效不彰，因此下半年將有較大的轉型，將引入更多的二手車數量，並考慮增加新車品項，會推出不一樣的作法；保險業務也已於今年 4 月送審，約需要 3 個左右的時間，最快可於今年下半年正式上線；而在南部大倉部分，則將於下半年在台南選址，希望在 2020 年前能夠完工啟用。



此外，富邦媒投身社會公益邁入 10 年，今日宣布與藝人于美人所發起的「做好事小組」合作，並邀請藝人 Melody(殷悅) 代言，舉辦 2018 年《時時做好事》公益蛋糕義賣活動，運用旗下 momo 購物網通路平台資源及企業力量，幫助弱勢族群改善生活。

