IMF：中國第二季度經濟增長符合預期和經濟轉型方向

新華社消息，國際貨幣基金組織(IMF)首席經濟學家莫里斯·奧佈斯特費爾德16日表示，中國第二季度經濟增長符合IMF的預期，也與中國經濟轉型的方向一緻。

奧佈斯特費爾德當天在一場有關世界經濟展望的新聞發佈會上回答新華社記者提問時說，中國最新公佈的數據顯示第二季度國内生產總值同比增長6.7%，這符合IMF對中國經濟增長的預期，IMF預計今明兩年中國經濟將分别增長6.6%和6.4%。

奧佈斯特費爾德表示，當前中國經濟增長表現與降低國内債務水平的努力一緻。他指出，IMF對中國今年6.6%的經濟增速預測已考慮到相關因素，這也符合中國經濟轉型的方向。

奧佈斯特費爾德認為，中國已高度融入全球價值鏈和產業鏈，中國政府擁有相應政策工具來穩定經濟增長。他針對貿易緊張局勢的影響提出建議說，應對貿易摩擦最積極和持久的辦法是與廣泛的貿易夥伴進行談判，進一步開放市場，併通過世貿組織等多邊機製解決貿易爭端。

IMF在當天公佈的《世界經濟展望》報告更新内容中表示，多邊合作對解決許多跨境挑戰仍然至關重要。開放和以規則為基礎的多邊貿易體係下的全球經濟一體化有助於提高全球生活水平和勞動生產率，各國應當共同努力進一步降低貿易成本，在不使用關稅和非關稅壁壘的前提下解決貿易分歧。避免採取保護主義措施，尋求能夠促進貨物和服務貿易持續增長的合作性解決方案，依然是保持全球經濟擴張的關鍵所在。

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