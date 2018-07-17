品鈦赴美IPO 擬在NASDAQ掛牌 集資最多7000萬美元

PINTEC(品鈦) 集團在美國當地時間週一下午 (北京時間週二 (17 日) 淩晨) 向美國證券交易委員會 (SEC) 遞件申請首次公開招股 (IPO)。PINTEC 集團計劃在 NASDAQ 掛牌上市，股票代碼為「PT」，擬集資最多 7000 萬美元。

品鈦於 6 月 5 日宣佈完成總計 1.03 億美元的系列融資，這也是其拆分後的首次股權融資。由新浪 * SINA-US)、曼圖資本 (Mandra Capital) 領投、STI Financial Group、順為資本、熙金資本等跟投。

其中，曼圖資本、順為資本、熙金資本均參與過拆分前的品鈦集團的融資。此次新加入的新浪除了作為領投方，還與品鈦達成戰略合作，雙方將在流量、資料、產品等領域開展合作，為金融機構提供基於互聯網和人工智慧的新一代業務解決方案。

2016 年 9 月，品鈦集團宣佈拆分，將旗下的網路借貸資訊仲介平台積木盒子劃分至新成立的積木集團，原集團 CEO 董駿出任積木集團 CEO；品鈦集團 CEO 一職由原集團 COO 魏偉接任。

目前品鈦的服務項目包括：消費場景分期、個人信貸、小微企業信貸、財富管理、保險經紀 5 大領域，旗下擁有保險經紀牌照麥芬保險和虹點基金銷售牌照。

據品鈦公佈的資料，截止 2017 年底，其合作夥伴已接近 200 家，包括小米 (1810-HK)、去哪兒、攜程、中國電信翼支付、唯品會、收錢吧、安邦金融、民生證券、雲南信託、東方證券、興業消費金融等。

品鈦通過合作夥伴服務的終端使用者解決方案，促成的貸款累計達人民幣 239 億元，財富管理交易額則為人民幣 37 億元。招股書中披露，公司未來將會持續向大資料、機器學習、雲端計算等領域投入。

從 2017 年開始，品鈦開始佈局金融科技出海，先是聯合香港富衛集團在新加坡成立金融科技公司 PIVOT，今年 4 月，又與新加坡大華銀行宣佈成立合資公司華鈦科技，這也是該區域內第一家由銀行和金融科技公司合資成立的公司。

招股書顯示，品鈦 2018 年第一季盈利人民幣 1460 萬元 (non-GAAP 口徑的盈利為人民幣 2350 萬元)。自 2016 年以來，品鈦的營收大幅度增長。2017 年總收入達人民幣 5.687 億元，較 2016 年大幅增長 936%，2018 年第一季收入達到人民幣 2.794 億元，年增 339%。

盈利方面，品鈦 2017 年虧損人民幣 8490 萬元，較 2016 年降低 57.7%。

招股書指出，政策的不確定性是該公司的風險之一。受監管影響，此前在美上市的金融科技企業均受到相應壓力，多家公司自上市以來股價連續下跌。