港股盤前—港股動力欠奉 短期易跌難升

今天推介 - 莎莎國際（178）- 第二季增長創六年來的新高

1) 港股週一表現再度反覆，恆指早段高開 55 點後曾上升約 174 點，及後隨 A 股走弱下而最多倒跌 198 點，午後跌幅又慢慢收窄，最終收報 28549 點，上升 14 點。大市成交按日再下跌約 17% 至 700 億，再創今年新低。滬深港通成交金額也按日下降 16% 至 74 億；流向仍為淨流出，金額約 12 億。

板塊方面，澳門博彩、物業管理、石油、油服和個別軟件股表現較突出。中興（763）也因業務重啟而大升 16%。相反，內銀和內房則繼續弱勢。上週五受追捧的新經濟及半新股也普遍回軟。至於小米（1810），早段曾下跌近一成，但收市只報跌 1.9%。消息指港交所行政總裁李小加將前往北京，就港股通事項進行討論。做空方面，佔大市成交回升至 11.9%。牛熊証街貨比重最新仍為 44:56，重貨區方面，熊証重貨區仍在 29000-29099，牛証則非常分散在 28000-28399。

簡評 ： 700 億的成交，莫非基金經理們看世足賽太累而忘了下單？且容許筆者來過幽默，這樣的市況可評論的也不多。A 股跌近 2800 點好像有點支持，人民幣先軟後也回穩，港股整體來說仍在 28000-29000 點這大型上落區待變。投機熱錢則多在消息股及半新股中炒作。做空回升及牛証的最新分佈均屬不利指標。

澳門博彩股的走強，市場一般的解說是賭客會在世界盃後回流，加上暑假因素應刺激賭收。筆者一向看好此板塊，因市場一直低估港珠澳大橋所帶來的博彩收益增長。銀娛（27）仍是首選，若成功突破 50 天線的 $65 元應可再展升浪。另外，澳愽（880）也可考慮，但筆者不會今天的我打倒昨天的我，金沙（1928）和永利（1128）這兩美資賭場則建議敬而遠之。

小米股價比想像的強，或許行政總裁的解說 - "不是不做，只是暫時不做" 再給投資者憧憬。小米上市的整個流程其實也應檢討，像招股完結後才宣布首日即可沽空等也顯示溝通不足，李先生是赴京請願或負荊請罪？在動力欠奉下，港股短線似易跌難升。今天也很有機會因石油股走弱而下挫。

2）美國財長努欽指將考慮豁免一些國家進口伊朗石油，加上美國傳媒報道，華府考慮動用戰略石油儲備，以免全球因伊朗石油供應下降而受打擊，消息令紐約期油急挫逾 4.2%。

雖然能源股下滑，但銀行股強勢抵消，美股三大指數個別發展，道指收升 44 點或 0.18%，標指及納指則下跌 0.1% 及 0.26%。另外，Netflix 收巿後公布第二季業績，新增用戶人數遜市場預期，股價在市後急挫 14%。十年期國債債息回彈至 2.856%。港股 ADR 下跌 58 點，相當於恆指 28481 點水平。

3） 個股消息 ：

盈喜 - 中國建材（3323）、金隅 （2009）、雅生活 （3319）。

莎莎（178）公佈，今年 4 至 6 月營業額按年升 24.8%，至 21.14 億元。

創維數碼（751）公布，第二季營業額 105.5 億元，按年增加 13.4%；毛利率 17%，增加 1.2 個百分點。



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