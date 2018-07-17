天元醫療(00557-HK)：借款人1300萬美元已到期貸款未能償還

天元醫療(00557-HK)公布，跟進2017年7月14日的借款公布，該公司一項融資的本金額1300萬美元已到期。董事會獲借款人告悉其未能於到期付款日(2018年7月14日)償還前述金額，該事項根據融資協議(經補充契據補充及修訂)構成拖欠償還融資。該公司現正尋求有關如何進一步保護其就借款人違約的利益的法律意見。同時，該公司將嘗試就有關融資的償還安排與借款人進一步磋商。

2017年7月14日的天元醫療名為CITY E-SOLUTION，該公司作為貸款人與Lead Dragon Limited作為借款人及李明作為擔保人訂立融資協議，公司擬向借款人借出總額為1300萬美元的融資，按12%之年利率計息，為期12個月。

借款人Lead Dragon Limited為於英屬處女群島註冊成立的有限公司，主要從事投資控股。擔保人為擔任聯交所上市公司中海重工(00651-HK)主席兼執行董事的個人。

經計及預期利息收入産生的現金流，董事認為，融資協議的條款屬正常商業條款及有關條款公平合理且訂立融資協議符合公司及其股東的整體利益。

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