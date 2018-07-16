360借條獨立拆分上市 今年衝刺400億信貸存量

據新流財經獲悉，360金融旗下的360借條已完成業務拆分和獨立化運營，會在近期快速衝刺上市，這一消息得到了多位接近交易人士的確認。

一位接近360借條的持牌消金機構人士透露，360借條在抖音的日均廣告投放費用約為200萬元，多位抖音用戶也表示，360借條的廣告非常多，在一眾借款APP中幾乎成為“抖音霸主”。

此外，新流財經還從360借條内部獲悉，今年5月360借條已經達到200億元貸款餘額，年底貸款餘額目標是衝擊400億元。另據知情人士透露，目前借360的日均放款額約為1億-1.9億元之間。

據了解，360借條主要以與相關金融機構合作放款的形式為主展業。例如360通過旗下奇飛翔藝(北京)軟件有限公司參股的持牌機構晉商消費金融，就是360借條主要合作的金融機構之一。

此次360借條欲獨立上市的消息，再一次證實了360集團佈局消費金融的決心。若此次360借條成功上市，360借條的消金業務資源基礎相當於更上一層樓，同時不排除後續申請更有含金量的金融牌照，成為下一個互金獨角獸，也併非不可能。

來源：新流財經

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