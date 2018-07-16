消息稱中投準備向監管部門申請投資於國内資本市場

媒體援引知情人士消息稱，全球最大主權財富基金之一的中國投資有限責任公司(CIC)，希望能夠獲准參與愈見開放的中國國內股票市場和債券市場。知情人士稱，中投已經為申請投資國內資本市場做了相關准備工作，但目前尚不清楚中投是否已提交申請或當局是否會批准。

公開資料顯示，中國投資有限責任公司(簡稱“中投公司”)成立於2007年9月29日，組建宗旨是實現國家外匯資金多元化投資，在可接受風險範圍内實現股東權益最大化，以服務於國家宏觀經濟發展和深化金融體製改革的需要。中投公司下設叁個子公司，分别是中投國際有限責任公司(以下簡稱“中投國際”)、中投海外直接投資有限責任公司(以下簡稱“中投海外”)和中央匯金投資有限責任公司(以下簡稱“中央匯金”)。

2017年，中投公司境外投資淨收益率按美元計算為17.59%，較上一年提高11.37個百分點，創下歷史新高。截至2017年12月31日，過去十年，中投公司境外投資累計年化淨收益率為5.94%，超出十年投資績效考核目標，也處於國際同業的中上水平。中投公司2017年合併利潤表後實現利潤總額1107億美元，較上一年增長近39%，是十年來首次突破千億美元大關。

來源：鳳凰網財經

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