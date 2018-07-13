港股成交持續萎縮 映客(03700-HK)上市第二天再升17%

新股映客(03700-HK)上市第二天，股價持續有理想表現，7月13日收市報5港元，升幅17.4%，成交額6.69億港元，為升幅第12大股隻。

金融股於7月13日表現略見疲軟，中國平安(02318-HK)跌0.07%，收市報70.9港元；工商銀行(01398-HK)跌0.53%至5.61港元；友邦保險(01299-HK)跌0.22%至68.1港元；中國銀行(3988-HK)跌0.82%至3.63港元。

小米(01810-HK)於今天收市後將被納入富時中國指數，股份繼續受到市場追捧。全日收市報21.45港元，升幅11.37%或2.19港元；成交金額達76.22億港元，成為全日成交額最高股份，超越騰訊(00700-HK)。

騰訊今天收市報381港元，微升1港元或0.26%，成交額縮減至只有46.79億港元，退居至第二位。

港股今天交投持續萎縮，全日成交額只有844.57億港元,，反映市場觀望氣氛濃厚。恒生指數收市報28525.44點，升44.61點或0.16%。恒生國企指數先升後跌，收市報10746.45點，跌6.41點或0.06%。

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