互金協會秘書長：互金風險專項整治工作取得顯著成效

中國互聯網金融協會秘書長陸書春13日接受上海證券報記者採訪時表示，自2016年4月啓動互聯網金融風險專項整治工作以來，人民銀行會同16個成員單位以及各地方人民政府，紮實推進專項整治，取得顯著成效。

一是專項整治工作機製有效搭建併運轉良好。建立了中央和地方“雙牽頭”的工作機製，人民銀行牽頭抓總、金融監管部門分工協作、其他相關部門積極支持，各地在中央指導下落實屬地清理整頓和風險處置責任，中國互聯網金融協會做好行業自律管理，各項機製總體運行良好。

二是互聯網金融領域風險水平大幅下降。從協會掌握的統計數據和監測結果能夠看到，大量不具備經營條件的機構退出互聯網金融活動，存量機構違法違規業務規模明顯壓降。專項整治以來共有5074家從業機構退出，不合規業務規模壓降4265億元。

三是新領域亂象得到及時有效管控。清理新冒頭的虛擬貨幣市場亂象，及時應對“現金貸”亂象，主動監測發現大量涉嫌非法從事外匯交易的平台併開展整治，封堵境外違規網站330家，關閉境内網站48家。

四是監管規則不斷健全。明確P2P網貸、網絡小貸、互聯網資產管理領域的監管規則，對交叉嵌套的互聯網金融產品進行定性和處置，建立第三方支付機構客戶備付金集中存管製度。

“在專項整治工作取得顯著成效的同時，還要清醒地看到，互聯網金融領域風險防範化解任務仍然艱巨。”陸書春指出。

陸書春表示，下一步中國互聯網金融協會將認真落實專項整治下一步工作要求，做好各類互聯網金融從業機構自律管理，加大風險監測力度，完善登記披露、統計監測、舉報受理等行業基礎設施，抓緊研製實施行業標準規則，推進互聯網金融信用體係建設，加強從業人員培訓和消費者風險教育。

來源：上證報APP·中國證券網

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