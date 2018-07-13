【西證國際】盤勢分析

◆ 宏觀焦點

美國股市週四上升，因博通（BRCM.US）意外宣布將以 189 億美元收購 CA Inc(CA.US)， 後者股價跳漲 18.7% 提振科技股，加上工業股反彈。道瓊斯指數上升 0.9% 至 24,925 點； 標準普爾指數上升 0.9% 至 2,798 點；納斯達克指數上升 1.4% 至 7,824 點。

油價週四下跌，紐約 8 月期油下跌 0.1% 至每桶 70.33 美元。金價上升，紐約 8 月期金上升 0.2% 至每盎司 1,246.6 美元。

香港和內地股市週四上升。內地放寬汽車合營外資持股至超過一半，擁有合營車企受壓， 有報道指寶馬計劃將華晨寶馬（1114.HK）持股比例由 50% 提升至至少 75%，後者股價大跌 12.6%；物業管理股及教育股跑贏大市。個股方面，舜宇光學（2382.HK）6 月份手機鏡頭出貨量勝預期，股價上漲 6.7%；美國商務部對中興通訊（763.HK）禁令已解除，公司股價大漲 25.1%。恒生指數上升 0.6% 至 28,481 點，國企指數上升 0.9% 至 10,753 點，香港股市成交金額減少 5.0% 至 912 億港元。上證綜合指數上升 2.2% 至 2,838 點，滬深兩市成交金額增加 22.4% 至人民幣 4,186 億元。

◆ 行業及公司新聞

◇ 卜蜂國際（43.HK）發布盈利預喜，公司預計 2018 年上半年股東應佔溢利將錄得超過 1 億美元（2017 年同期股東應佔虧損 1,300 萬美元），主要受惠於期內越南豬價同比回升，導致越南養殖業務利潤率增加及生物資產公允值於期內錄得顯著正變動淨額；但被最近收購的中國綜合家禽業務錄得虧損及於 2017 年年底開始試行營運的中國新食品廠錄得虧損所部分抵消。

◇ 鞍鋼（347.HK）發布盈利預喜，公司預計 2018 年上半年股東應佔溢利將同比大增 91.6% 至約人民幣 34.9 億元（一季度按年增長 48.7% 至人民幣 15.9 億元），主要受惠於期內鋼材市場總體向好，行業維持較高盈利水平所致。

◇ 遠大醫藥（512.HK）發布盈利預喜，公司預計 2018 年上半年股東應佔溢利同比增長不少於 50% 至不低於 3.1 億港元，主要受惠於核心領域產品收入取得穩定高速增長、生物技術產品盈利能力不斷提升、及近兩年新收購公司之運營和業績方面表現較為出色。

◇ 浪潮國際（596.HK）發布盈利預喜，公司預計 2018 年上半年將扭虧為盈錄得股東應佔溢利超過 8,000 萬港元（2017 年同期股東應佔虧損 1,264 萬港元），主要受惠於期內公司的軟體及服務業務收入穩定增長，同時毛利率有所提升，以及來自聯營公司投資收益大幅度增長。

◇ TCL 電子（1070.HK）發布盈利預喜，公司預計 2018 年上半年綜合盈利將同比大幅顯著增加（2017 年上半年股東應佔溢利為 1.5 億港元），主要受惠於 LCD 電視機銷量及銷售額均大幅增長、產品結構持續改善、毛利率穩定提升、費用率持續明顯下降、及錄得一次性收益約 1.7 億港元。

◇ FAST RETAILING（6288.HK）發布 2018 財年首三季（截止 5 月 31 日）業績，收益 17,041 億日圓，同比增長 15.3%（上半年：16.6%），股東應佔溢利 1,483 億日圓，按年上升 23.5%（首財季 7.1%）。公司預計 2018 財年全年收益 21,100 億日圓，同比增加 13.3%，股東應佔溢利 1,300 億日圓，按年提高 9.0%，預計全年股息合共每股 400 日圓，同比增加 14.3%。公司股份將於今天復牌。

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)