貿易戰恐釀金融風暴？顧立雄：比金融海嘯好 金融業不需壓力測試

美中貿易戰愈演愈烈，外界擔憂若貿易戰再持續擴大，恐衍生金融風暴，對此，金管會主委顧立雄今 (12) 日表示，要看每個國家的體質，貿易戰目前主要是對資本市場產生壓力，尚未擴散至金融市場，台灣金融業包括銀行與保險，還沒看到因貿易戰而產生明顯壓力，目前我國金融業情況比 2009 年金融海嘯時期好很多，金融業還不需要做壓力測試。

顧立雄表示，針對中美貿易戰的衝擊，金管會會關注產業面、資金面兩部分的變化，資金面上，匯率會引起資金流動，關稅問題是否造成通膨壓力，美國是否升息，都會持續關注；產業面上，會跟經濟部合作，留意上市櫃公司哪些產業會受到衝擊，並請證交所跟櫃買中心洽這些產業，若衝擊很大，會請公司對外說明。

其中，對產業的影響，證期局表示，根據經濟部觀察新一波受影響的是電機、機械零件跟車輛，而手機與筆電雖然還沒被列入在課徵關稅範圍內，但仍要請各產業公會進一步評估狀況。

外界擔憂，川普一再放話，貿易戰若惡化，恐掀起金融風暴，對此，顧立雄說，這要看每個國家體質不同，貿易戰目前主要是對資本市場產生壓力，尚未擴散至金融市場，台灣的金融業包括銀行與保險，還沒看到因貿易戰而產生明顯壓力，目前我國金融業情況比起 2009 年金融海嘯時來說好很多，像是呆帳準備金、流動性覆蓋率等。

至於美國有針對 35 家銀行做壓力測試，情況也都比 2009 年金融海嘯時好很多，顧立雄表示，中美貿易戰目前對我國銀行、保險等金融產業，還沒看到明顯壓力，暫不需要做壓力測試。