國家郵政局：預計上半年累計完成快遞收入同比增長25.8%

7月12日，國家郵政局在2018年第三季度例行新聞發佈會上，通報了2018年第二季度快遞服務滿意度調查和時限準時率測試結果。數據顯示，二季度快遞服務滿意度、全程時限和72小時準時率均有改善。6月中國快遞發展指數為176.2，同比提高34.9%，其中，快遞服務質量指數比上年同期提高70.3%。

據澎湃新聞7月12日消息，國家郵政局發展研究中心市場監管研究處副處長耿豔通報，從中國快遞發展指數的四個一級指標來看，6月，快遞發展規模指數為173.9，同比提高23.1%。從分項指標來看，全國快遞服務企業預計完成業務量42.3億件，同比增長24.2%;預計完成快遞業務收入508.6億元，同比增長21.1%。上半年，累計完成快遞業務量預計達220.8億件，超過我國2015年全年快遞業務量;淨增量47.6億件，超過日本2016年快遞業務量(40.2億件)。累計完成快遞收入預計達2745億元，同比增長25.8%，是同期服務業生產指數增速的3倍多，增速居服務業前列。

耿豔表示，上半年，快遞市場呈現積極變化：一是市場集中度快速提升，市場競爭格局加速演變。快遞與包裹服務品牌市場集中度指數CR8為81.5，同比提高3.7，提升幅度為三年來最大，市場份額及要素加速向重點企業集中。二是跨境網絡逐步健全，跨境寄遞成為增長亮點。預計上半年國際及港澳台快遞業務量5.2億件，同比增長43.1%，增速超行業整體增速15.6個百分點，增速連續13個月高於行業整體增速，成為我國快遞業務增長亮點。三是中西部地區增速加快，區域均等化程度逐步改善。上半年，中、西部地區預計完成快遞業務量分别為26.5億件和17億件，同比增長30.7%和34.1%，比全國增速高3.2和6.6個百分點。内蒙古、廣西、重慶、貴州、雲南、寧夏六省(區、市)增速超過35%，成為西部地區快遞業務的重要增長極。

文章來源：中國證券網

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