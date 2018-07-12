港交所(00388-HK)市場發展科擴權 統領集團戰略策劃部及創新實驗室

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港交所(00388-HK)近期改組旗下個別部門的職能，其中市場發展科的職能獲擴大，包括原本直屬於行政總裁李小加的集團戰略策劃部，以及新成立的「創新實驗室」(Innovation Lab)，亦撥歸至市場發展科。有分析員認為，今次職能微調或與港交所為下一個3年戰略計劃先行作出部署有關。港交所發言人回應，相關改動是為了更有效地執行工作及更好地服務市場。 向羅力及李剛匯報 按照港交所最新的組織架構圖顯示，由羅力(Romnesh Lamba)及李剛共同領導的市場發展科獲得擴權。其中港交所在今年年初公布成立、主要協助集團應用金融科技，甚或會直接投資金融科技初創公司的「創新實驗室」，已交由市場發展科統領。李小加年初曾提到，由於創新實驗室需要自由度作發展，故不宜放於需要有可靠及嚴謹監管的資訊科技部門內監管。 至於李小加於2013年特別開設集團戰略策劃部，原與另外兩個部門即首席中國經濟學家辦公室及內地業務發展部，均直接向李小加滙報。然而，集團戰略策劃部最新已撥歸至市場發展科，並主要向市場發展聯席主管羅力滙報，該部門主要職能是負責發展、推動及監察港交所各主要戰略計劃的工作進度。事實上，集團戰略策劃部的前身為「研究及企業發展」，當時亦隸屬於市場發展科。 至於原本屬於大宗商品旗下的前海聯合交易中心，現時亦轉至市場發展科下，並由另一市場發展聯席主管李剛負責。此外，市場發展科下現時亦設有首席營運總監辦公室及產品執行部，以及交易所買賣產品發展部，均是新出現在組織架構圖內。 分析：擬部署新3年計劃 今次的職能改動，相對而言只屬於架構微調，港交所對上一次較大型重組管理架構要追溯至2016年，當時港交所重設今次獲得更多職能的市場發展科，以及新增平台發展科、結算科及市場科，主要是針對2016至2018年戰略計劃作好準備。 有外資分析員表示，港交所現正着手準備由2019年至2022年的下一個3年戰略計劃，加上今年剛接任港交所主席的史美倫經常強調市場發展的重要性，故此「不排除是為了下一個3年計劃作部署，特別是對上兩次的3年計劃亦有改動組織架構作配合。」 來源：信報
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