北方稀土上調稀土產品價格 相關個股有望受益

中國北方稀土高科技股份有限公司發佈7月稀土氧化物掛牌價，較6月掛牌價相比，镨钕係產品普遍上調。金屬镨钕掛牌價426000元/噸，較6月掛牌價相比漲0.7%，氧化镨钕、氧化钕掛牌價較6月均漲0.6%。

長江證券分析認為，2018上半年稀土價格中樞震蕩上行，預計板塊業績表現相對靓麗。短期來看，環保督查“回頭看”先後深入江西贛州、内蒙古包頭、廣西等稀土主產區，造成大量無證稀土開採及冶煉分離企業停產，疊加環保成本的提升使行業生產成本接近盈虧平衡點，我們預計短期稀土價格將持續上行。業績方面，受益上半年稀土價格中樞上行疊加行業性稀土配額提升，預計稀土板塊2018上半年收入同比增速穩步上行。

廣發證券近期也發佈觀點稱， 環保趨嚴併可持續，將成為稀土供給側改革的主要推動力。另外，需求穩步增長，镨钕供需緊平衡，旺季採購將推升稀土價格。從稀土各元素產量來看，镨钕以約20%的產量佔到整個稀土產值的70%左右，受益第三代永磁體钕鐵硼的快速發展，稀土永磁材料年均需求增速在5-10%之間，镨钕需求量持續增長;從供給端來看，以2017年為例，镧铈過剩量較大(主要是镧铈元素在稀土礦中的配分高)，而镨钕僅出現較小的過剩量，镨钕供需格局緊平衡，在此情況下環保帶來的限產和下遊旺季採購疊加，稀土價格有望繼續上行。

廣發證券建議，在行業整頓常態化的情況下，環保將成為稀土行業供給側改革的主要推動力，稀土價格有望繼續上行;上市公司前期環保投入較大，在稀土價格上漲的過程中將明顯受益。建議關註：盛和資源(600392-CN)、北方稀土(600111-CN)、五礦稀土(000831-CN)、廣晟有色(600259-CN)、廈門鎢業(600549-CN)等。

來源：證券時報

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