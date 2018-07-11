中證監原副主席姚剛案一審開庭 被控收受6961萬餘元

據“邯鄲中級法院”微信公眾號消息，2018年7月11日，河北省邯鄲市中級人民法院公開開庭審理了中國證券監督管理委員會原黨委委員、副主席姚剛受賄、内幕交易一案。邯鄲市人民檢察院派員出庭支持公訴，被告人姚剛及其辯護人到庭參加訴訟。

邯鄲市人民檢察院指控：2006年至2015年，被告人姚剛利用擔任中國證券監督管理委員會主席助理、副主席等職務上的便利，為相關單位在併購重組、股份轉讓過程中股票停復牌、避免被行政處罰等事項上提供幫助，通過其親屬非法收受他人財物共計折合人民幣6961萬餘元。2007年1月至4月，被告人姚剛利用擔任證監會主席助理兼發行監管部主任的職務便利，獲悉相關公司重組上市的内幕信息，使用由其實際控製的他人股票賬戶在關聯股票停牌前買入，復牌後賣出，非法獲利共計人民幣210萬餘元。以上依法應當以受賄罪、内幕交易罪追究姚剛的刑事責任。

庭審中，檢察機關出示了相關證據，姚剛及其辯護人進行了質證，控辯雙方充分發表了辯論意見，姚剛還進行了最後陳述，當庭表示認罪悔罪。

被告人近親屬、人大代表、政協委員、新聞記者及各界群眾50餘人旁聽了庭審。

最後法庭宣佈休庭，擇期宣判。

來源：中國新聞網

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