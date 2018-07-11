美發動貿易戰影響全球市場穩定

7月10日消息，由中國法學會和中國國際貿易促進委員會共同主辦的“中美經貿關係法律問題”研討會在上海舉辦，多位專家學者表示，中國工商界要與法學界一起，維護國際貿易多邊機製，捍衛貿易自由化的成果。

中國法學會副會長王其江表示，WTO規則禁止擅自提高關稅和專門針對某一個WTO成員採取措施，而美國無視這些基本規則挑起貿易事端，是對WTO規則的公然違反。王其江說：“中國的措施於法有據，情理之中，符合國際慣例，會得到WTO組織成員國和世界各國的支持。同時，表明了中國政府維護WTO多邊體製權威、維護國際法尊嚴的態度和決心。”

實際上，美國的貿易霸淩不僅針對中國，歐盟、加拿大、墨西哥等也未能幸免。自今年美國發出貿易戰的信號開始，全球金融市場就籠罩在陰雲當中，美國單方面發動貿易戰成為威脅全球市場穩定發展的最大風險因素。

中國國際貿易促進委員會副會長盧鵬起在會上表示，儘管單邊主義、貿易保護主義、逆全球化思潮不斷有新的表現，但“地球村”的世界決定了各國利益交融、命運與共，合作共赢是大勢所趨，構建開放型世界經濟，推動貿易和投資自由化便利化，維護多邊貿易體製，離不開國際經貿法律的有力支持。

盧鵬起呼籲，工商界與法學界一起，維護國際貿易多邊機製，捍衛貿易自由化的成果：一是固化合作機製，形成工作合力，期待工商界法學界未來形成長效機製，有效推進法學研究、法學教育和法治實踐的深度融合;二是加強規則研究，推動理論創新，從法律角度加以研究和應對，探索為WTO規則走出現有困境提供中國創新理論和思路，為推動建立和完善更加開放、公平和高效的國際經貿規則體係提供新的法律理論基礎;三是參與全球治理，貢獻中國智慧。法學界和工商界要聯手幫助企業化解貿易摩擦風險，把損失減少到最小。

來源：深圳特區報

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