中印雙邊醫藥貿易合作加強 相關醫藥公司受關註

據媒體報道，隨著《我不是藥神》的熱映，將高價進口原研藥和印度廉價的仿製藥推上了輿論的風口浪尖。

外交部發言人華春瑩7月9日表示，中印雙方就推動印度藥品進入中國市場、開展中印醫藥產業對話交流合作進行著良好溝通。有關部門就開展中印雙邊醫藥貿易合作及促進擴大印度藥品進入中國市場等製定了具體措施。7月10日，藥監局頒佈新規承認境外臨床數據，加速境外新藥在華上市。

今年以來，我國宣佈了一係列擴大開放舉措，對抗癌藥等藥品實行了零關稅。《亞太貿易協定》第四輪關稅減讓7月1日正式生效，包括中國、印度等在内的六個成員國關稅平均降幅33%。目前印度藥廠將近60%～70%的中間體需求依賴中國進口。華春瑩表示，相信中國進一步擴大進口和降稅將給包括印度在内的本地區國家以及世界各國帶來巨大的市場機遇。

上市公司中，海普瑞(002399)依諾肝素鈉原料藥及製劑已進入印度、哥倫比亞、巴西等國家。天宇股份(300702)是全球沙坦類藥物原料藥及中間體的重要供應商，產品境外銷售主要地區包括印度、歐盟等國，客戶包括梯瓦、諾華等國際製藥巨頭。

來源：證券時報

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