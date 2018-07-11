上海製定擴大開放100條行動方案 進口貿易服務平台建設深入推進

據上海證券報報道，上海市委、市政府10日舉行的進一步擴大開放推進大會提出，上海出台5個方面共100條舉措，聚焦五大領域，即：以更大力度的開放合作提升上海國際金融中心能級、構築更加開放的現代服務業和先進製造業體係、打造司法保護和行政保護協同的知識產權保護高地、建設服務全國的進口樞紐口岸、營造國際化法治化便利化的營商環境，全力打造全國新一輪全面開放新高地。

在推進大會上，上海市委、市政府發佈的貫徹落實國家進一步擴大開放重大舉措、加快建立開放型經濟新體製行動方案明確了5個方面、20項任務、100條舉措。在提升國際金融中心能級方面，上海提出要大幅放寬銀行業外資市場準入、放寬證券業外資股比及業務範圍限製、進一步擴大保險業對外開放。同時，支持境外企業和投資者參與上海證券市場。

該行動方案中平台篇提及打造服務全國的進口貿易服務平台，營造高效便捷的貨物和服務進口貿易環境探索構建跨境貿易管理大數據平台，實施進口貿易智慧通關新模式。

分析認為，上海自由貿易港建設將進一步促進貿易集散和相關倉儲、物流、金融等配套業務的發展。A股上市公司中，華貿物流(603128-CN)主營跨境現代綜合第三方物流，具體提供以國際貨代為核心的跨境現代綜合物流服務;暢聯股份(603648-CN)專註於為國際跨國企業提供精益供應鏈管理服務。

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