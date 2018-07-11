【IPO追蹤】平台映客(03700-HK)超購1.67倍 上市定價3.85元

內地手機直播平台映客(03700-HK)公布公開招股結果，合共接獲合共接獲5714份認購合共約8061.2萬股，相當於香港公開發售初步可供認購香港發售股份總數3023.4萬股的約2.67倍，輕微超額認購。有3672份認購一手(1000股)，中籤率為百分百。

每股發售價3.85元，為招股價介乎3.47元至5元的中間價偏向下方。預期7月12日於聯交所主板掛牌上市。

集資10.48億元，當中20%用作進一步拓展業務及豐富平台展示內容；約30%作開展營銷活動、擴大用戶群及推廣品牌；約20%進一步開發技術、提升研發實力，特別是大數據及人工智能技術；約20%物色戰略投資及收購機會；約10%作補充一般營運資金。

集團引入兩名基石投資者，包括深圳上市的分眾傳媒旗下Nova Compass Investment，以及於美國納斯達克上市的Bilibili Inc.，分別認購3000萬美元及1000萬美元股份，禁售期為6個月。

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