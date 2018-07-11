中德發聯合聲明 強調反對保護主義

中德政府發表聯合聲明稱，雙方致力於通過世界貿易組織(WTO)現有機制解決貿易爭端，反對一切形式的保護主義，共同致力於推動中德經貿關係長期、深入、穩定的發展。

聲明指出，雙方一致認為，開放市場、自由貿易和公平的市場准入，是雙邊經貿關係的基礎和動力。目標應為中德兩國企業在對方國家同樣享有開放、不受歧視的良好投資和市場條件。兩國歡迎雙向投資，並為此提供透明、非歧視的規則，促進貿易投資的自由化和便利化。雙方嚴格保護知識產權，不強制外國企業轉讓技術。

兩國均希望在財政和金融領域進行更多協調，期待下半年在華舉行第二輪高級別財金對話。雙方將繼續通過雙邊工作互訪加強財政政策合作。德國歡迎中國在金融市場開放方面的努力，並看到了加強合作的機會。

此外，中國駐德國大使史明德在德國《商報》發表署名文章，重申中國支持自由貿易和多邊主義的堅定立場，並表示，如今美國一手挑起與中國的貿易摩擦，還對德國等貿易伙伴不斷發出恐嚇，這種舉著關稅大捧四處要脅的貿易霸凌主義，逆時代潮流，不得人心。

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