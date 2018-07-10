【華冠投顧】賴昇楷：台股彈跳還沒完　被動元件蓄動能　看好「他們」先起跑



焦點個股 : 3011 今皓、3511 矽瑪、3694 海華、6411 晶焱、3596 智易

＜大盤分析＞

昨日提到「大盤往上愈接近月線、季線、半年線交會的 10850 點左右就是實質套牢帶，短線需留意一旦大盤反彈至 18000 點之上未見放量勢必難以衝關」。

由於國際股市普遍續彈，今日大盤早盤一度拉高至 10776 點，若加上今日除息蒸發的 25 點，實際上已來到 18000 點附近，可惜受到明天可能放颱風假影響以致盤面賣壓明顯攀升、追價買盤縮手、成交動能萎縮，接近壓力帶又無法放量使得大盤先上後下，終場小漲 + 36 點收上年線，OTC 指數 + 1.1%。

今日大盤價量表現雖然都不強，但若考量到除息蒸發點數、颱風來襲放假之干擾，終場還能正式收復年線且日Ｋ棒仍維持高點過高、低點不破低的紅Ｋ慣性已是難能可貴，這也代表反彈尚未結束，後續觀察重點則是上攻能否放量。

＜操作策略＞

昨日大盤正式出現多頭反擊訊號，適度擴大部位切入強勢股，並以上週五低點 10524 點作為多方防守點。

＜強勢族群及個股＞

自上週四昇楷預期台股會「先蹲後跳」以來，大盤從上週五低點 10524 點反彈至今不過三個交易日就彈了 200 多點，OTC 指數更有超過 3% 的幅度，不過前波跌勢造成很多個股在型態、線形方面都受到破壞，蹲下去就很難跳起來，癡癡等待解套將使資金運用效率不彰，更好的方法當然是直接換至強勢族群。

昇楷這兩天在 Line@介紹的新一輪強勢股，如連接器族群的《3011 今皓》、《3511 矽瑪》；網通族群的《3694 海華》、《3596 智易》、《2345 智邦》；二極體族群的《6411 晶焱》... 等，都是先前台股回落過程中表現相對抗跌甚至逆勢上漲的個股，由於上檔無套牢壓加上盤勢止穩反彈，很容易就能拉高甚至創高，套牢的弱勢股換到強勢股會是逆轉勝最有效率的方式。

這兩天很多好朋友問到多頭神主牌「被動元件」族群整理夠了沒？昇楷認為整體還在 "喝口水、喘口氣、蓄積動能" 階段，但是當中有些個股已來到整理末端，開始有蠢蠢欲動跡象，可以優先留意上車機會，他們是誰呢？

※ 以上內容由華冠投顧 賴昇楷 分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

