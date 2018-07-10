工業和信息化部：促進產業數字化 全面提升關鍵信息基礎設施

7月10日從工業和信息化部獲悉，7月10日，由工業和信息化部、國家互聯網信息辦公室等部門指導，中國互聯網協會主辦的2018(第十七屆)中國互聯網大會在北京國家會議中心開幕。大會以“融合發展 協同共治——新時代 新徵程 新動能”為主題。工業和信息化部副部長陳肇雄出席大會併作主旨報告。

陳肇雄指出，新時代新氣象，網絡強國建設不斷取得新成就。一是網絡加快演進升級，萬物互聯新基礎日益堅實。二是企業競爭力不斷攀升，市場新興主體快速成長。三是融合應用持續深化，經濟新動能顯著增強。

陳肇雄強調，新使命新擔當，牢牢把握網絡強國建設新要求，推動我國互聯網發展再上新台階。第一，堅持創新發展。抓緊突破前沿技術、關鍵核心技術，推進立足本土、面向全球的應用創新、商業模式創新，構建起充滿生機活力的互聯網創新生態體係。第二，堅持融合發展。促進產業數字化，不斷催生新模式新業態新產業，打造新動能、推動新發展。第三，堅持共享發展。加快網絡應用普及，縮小數字鴻溝，提供更高效、更放心、更普惠的信息服務，滿足人民日益增長的美好生活需要。第四，堅持安全發展。加強安全法規、製度、技術體係建設，全面提升關鍵信息基礎設施、網絡數據、個人信息等安全保障能力。第五，堅持開放發展。促進技術開放、平台開放、產業開放，努力打造跨平台、跨行業、跨國界的開放型產業生態。

來源：上證報APP·中國證券網

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