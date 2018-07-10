6月份CPI今公佈 漲幅或連續3個月處“1時代”

根據日程安排，國家統計局今日將公佈6月份居民消費價格指數(CPI)。市場普遍預計，6月份CPI同比漲幅有望連續第3個月處於“1時代”。國家統計局的數據顯示，5月份CPI同比上漲1.8%，漲幅連續兩個月位於“1時代”。

據農業農村部“全國農產品批發市場價格信息係統”監測， 6月22日―6月28日，畜禽產品價格集體下降，天氣炎熱，畜禽產品保存難度加大，商家急於出貨，價格全線走低。蔬菜價格走低，全國286家產銷地批發市場19種蔬菜平均價格為2.67元/公斤，環比下降4.6%。

交通銀行首席經濟學家連平表示，6月份以來進入夏季，蔬菜供應充分，帶動食用農產品價格持續回落。同期國内非食品價格整體平穩，但6月份國内成品油價迎來連續兩次小幅上調，初步判斷6月份CPI同比漲幅可能在1.6%-1.8%左右。

來自Wind資訊的數據顯示，17家機構對6月份CPI同比漲幅的平均預測值為1.9%，最小值為1.5%。若上述預測兌現，CPI漲幅將連續3個月低於2%，繼續處於“1時代”。

來源： 中國新聞網

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