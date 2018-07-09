6月手機出貨量同比下降12.4% 上市新機型數量明顯減少

中國信通院網站消息，6月手機出貨量在經歷小幅上漲之後出現回落,同比下降12.4%。2018年6月，國内手機市場出貨量3661.0萬部，同比下降12.4%; 2018年1-6月，國内手機市場出貨量1.96億部，同比下降17.8%。

4G 手機出貨量佔比穩中有升。2018 年6 月，4G 手機出貨量3510.1 萬部，同比下降11.4%，在同期國内手機出貨量中佔比95.9%，同比提高1.1 個百分點;另有2G、3G 手機出貨量分别為150.7 萬部、0.1 萬部，同比分别下降29.9%和92.9%。2018 年1-6 月，2G 手機出貨量1024.8 萬部，同比下降13.4%;3G 手機出貨量3.4 萬部，同比下降93.2%;4G 手機出貨量1.86億部，同比下降17.9%。

上市新機型數量減少明顯。2018 年6 月，上市新機型74 款，同比下降23.7%，上市新機型中含2G 手機15 款、4G 手機59 款;2018 年1-6 月，上市新機型397 款，同比下降30.0%，上市新機型中含2G 手機84 款、3G 手機2 款，4G 手機311 款。

文章來源：證券時報

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