捷順科技(002609-CN)高管完成增持756萬元

日前，捷順科技(002609-CN)公告，基於對公司投資價值的認可及對公司發展的信心，公司副總理李民、副總經理李然、副總經理許昭林、總經理助理黃華因、總經理助理熊向化以及核心管理人員財務總監張建等六位高管已於2018年7月6日完成增持計劃，合計增持公司股份95.45萬股，占截至目前公司總股本比例的0.14%，增持金額合計755.94萬元，增持最低價7.80元/股，最高價8.03元/股。本次增持完成後，上述高管合計持有公司股份180.51萬股，占截至目前總股本比例的0.27%。

6月29日午間，捷順科技曾公告，基於對公司投資價值的認可及對公司發展的信心，上述六位高管擬在未來2個月內，在二級市場以集中競價等方式增持公司股份，增持總金額不低於750萬元。

基於對未來發展的看好，捷順科技日前還曾宣布，將加快公司股票回購進程，提高回購計劃的上限金額至5億元，同時2018年中報擬每10股派3元現金，總分紅金額高達2億元。截至目前，公司已累計回購股份2586萬股，占總股本的3.88%，最高成交價為14.56元/股，最低成交價為7.72元/股，支付的總金額為2.4億元。

中證網訊 記者 齊金釗

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