紐約匯市─就業報告公布後 美元依舊走低 美元兌人民幣遊走

美元指數週五走低，大多外幣兌美元走強。美國 6 月就業報告顯示，新增就業人數高於預期。投資人密切注意美國與中國的貿易戰發展。

追踪美元兌一籃六種貨幣走勢的美元指數下跌 0.5% 至 94.007。就業報告公布前，美元指數報 94.289。

美國今日公布 6 月新增就業 21.3 萬人，預估為新增 20 萬人。6 月失業率上升至 4%，5 月為 3.8%。但失業率上升，主要係因勞動力參與率上升。6 月平均每小時工資成長 0.2%，年率成長 2.7%。

分析師說，就業報告顯示美國經濟依舊強勁，雇主徵人，但工資成長偏低，不足促使聯準會 (Fed) 加速升息。

週四，Fed 公布 6 月會議記錄顯示，Fed 今年並無意暫停進一步升息的計畫。今年以來，美國與其他主要經濟體的利率差距，推升美元指數上漲逾 2%。

歐元上漲至 1.1746 美元，週四尾盤報 1.1692。

美元下跌至 110.55 日元，週四尾盤報 110.66。

美國於週五開出了貿易戰的第一槍，對 340 億美元的 818 種中國商品課徵關稅。中國亦對自美國進口的商品，課徵報復性關稅。

在岸交易中，美元上漲 0.1% 至 6.6428 人民幣。離岸合約中，美元下跌約 0.1% 至 6.6553 人民幣。本週稍早，人民幣兌美元創下 2017 年以來低點。