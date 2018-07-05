中證監行政處罰工作會議：讓嚴懲重罰成為執法常態

據中國證監會網站5日消息，近日，證監會在深圳資本市場學院舉辦全系統行政處罰工作會議暨依法行政(處罰)培訓班。證監會黨委委員、副主席閻慶民出席會議併講話。

閻慶民深入分析了行政處罰工作面臨的形勢和挑戰，對下一步工作提出七個“一以貫之”的要求：抓黨建和作風建設要一以貫之，壓實主體責任，敢抓敢管，真管真嚴。抓依法行政要一以貫之，厲行法治，在執法精細化上聚焦發力。保持依法全面從嚴的執法高壓態勢要一以貫之，鐵腕執法，重典治亂，讓嚴懲重罰成為執法常態。抓執法統一性協調性要一以貫之，確保全系統執法一個拳頭打出去，一個標準管市場。抓執法科技化要一以貫之，用高科技武裝執法隊伍，促進執法手段、執法技術、執法能力“叠代升級”。抓執法宣傳要一以貫之，加大以案說法宣傳力度，提高警示震懾效果。抓隊伍建設要一以貫之，廣聚天下英才，講擔當、重擔當，確保黨的監管事業後繼有人，興旺發達。行政處罰戰線要以習近平新時代中國特色社會主義思想為統領，更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，牢記使命、敢於擔當，不斷鞏固併持續擴大業已取得的戰果，為建設富有國際競爭力的中國特色資本市場做出新的更大的貢獻。

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