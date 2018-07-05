發展改革委：將生態環境成本納入經濟運行成本

近日，國家發展改革委印發《關於創新和完善促進綠色發展價格機製的意見》(以下簡稱《意見》)。7月3日上午，國家發展改革委組織召開全國電視電話會議，專題部署《意見》落實工作，指導各地加快創新和完善促進綠色發展價格機製。

會議強調，實現將生態環境成本納入經濟運行成本，是創新和完善促進綠色發展價格機製的核心要義。要堅持污染者付費、堅持激勵約束併重、堅持市場化改革方向，準確把握運用價格槓桿促進綠色發展的重點任務，落實好《意見》提出的污水處理、固體廢物處理、節水、節能環保等4個方面16項政策措施。在實際工作中，特别要著力機製建設、註重改革實效、兜住民生底線。

會議指出，創新和完善促進綠色發展價格機製涉及面廣、政策性強，任務重、難度大，各級價格主管部門要把這項工作作為當前和今後一個時期的重要工作，以釘釘子的精神抓好《意見》貫徹落實，努力開創新時代綠色發展價格工作新局面，為滿足人民日益增長的優美生態環境需要、建設美麗中國再立新功。

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