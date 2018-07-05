中國移動推動5G保留GSM網絡 將在2020年前實現3G退網

7月5日，據TechWeb報道消息，在MWCS2018上海移動大會上，三大運營商宣布了將在2020年實現5G。現在最新消息，中國移動(00941-HK)發布的《5G中端産品指引》明確，將在2020年前實現3G退網。

據了解，中國移動在上周全球終端峰會上，發布了《5G終端産品指引》報告提出，今年9月採購測試終端、連接型CPE，併需要廠商在11月交付;明年2月將採購智能手機，連接/融合型CPE、VR/AR産品，併要求廠商在明年4月交付;在明年7月採購智能手機、VR/AR、5G模組，併需要廠商在明年9月交付，中國移動屆時還將視情況採購無人機、5G PC/平板等。

另外，其中有很重要的指引是，中國移動對於終端的模式頻段中均不再要求終端支持TD-SCDMA，但手機隻需支持至少5模(NR/TD-LTE/LTEFDD/WCDMA/GSM)。

最後，5G網絡確認將在2020年正式商用，意味著將在2020年到來之前，實現執行3G網絡全部退網，徹底終結移動3G。

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